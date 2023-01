Hči Reese Witherspoon silvestrovo preživela na urgenci: Nerodna jaz!

"Novo leto sem začela s skokom. No, bolj s pokom v mojem gležnju. Vse samo zato, ker sem nerodna jaz obita v petke skušala preskočiti (zelo veliko) lužo," je zapisala in dodala: "Trenutno se počutim hvaležna, kar imam zvezdniško prijateljico, ki me spremlja na urgenci in v mojem življenju. Vse tiste ure, ko sva čakali na vrsto, me je nasmejala na vsa usta, zapustila pa me je le takrat, ko nama je šla iskat udobnejša in suha oblačila."