Hči reperja Eminema ni več 'mala Hailie'

46-letni reper Eminemse je že pri 14 letih preizkusil v 'repanju' in v začetku 90 let začel sodelovati z nekaterimi najbolj vplivnimi glasbenimi in producentskimi moguli na glasbeni sceni. Čeprav je bila tovrstna glasbena zvrst v tistem času značilna predvsem za temnopolte glasbene izvajalce, je Eminem s svojimi provokativnimi, eksplicitnimi in konkretnimi verzi hitro zavzel srca ameriških in svetovnih ljubiteljev repa ter se prebil do samega vrha glasbenih lestvic, njegovi albumi pa so hitro postali najbolje prodajani reperski albumi vseh časov.