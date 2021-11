Hči Roba Kardashiana in Blac Chyna z Barbie zabavo za peti rojstni dan

Dream, hči Roba Kardashiana in Blac Chyna, je dopolnila pet let. Družina je mali slavljenki v domovanju Kris Jenner pripravila nepozabno rojstno dnevno zabavo v stilu najslavnejše punčke na svetu – Barbie.

Nedvomno lahko rečemo, da so se mali slavljenki ta dan uresničile sanje, saj je imela rojstnodnevno praznovanje kot iz sanj. Dekličin oče, 34-letni Rob in njena teta Khloe Kardashian sta na Instagramu delila nekaj utrinkov s praznovanja, na katerih lahko med drugim vidimo ogromno balonov in da je bila rojstnodnevna dekoracija v roza barvi, kar seveda pritiče tematiki zabave.

Slavljenkin oče je s svojimi sledilci in oboževalci na Instagramu delil fotografijo, na kateri s svojo hčerkico pozira pod stopnicami doma, nad njima pa je ogromen napis, sestavljen iz balonov, Happy Birthday Dream, kar pomeni Vse najboljše, Dream. Kot lahko vidimo, so bili baloni različnih oblik, od mavrice in srčkov do samorogov ... Skupaj z mizicami in stoli za najmlajše je bila na zabavi postavljena tudi vitrina lutke Barbie, kamor so gostje lahko vstopili in se slikali v stilu lutke Barbie.

Rob se je svoji hčerki ob osebnem prazniku poklonil tudi na Instagramu."Vse najboljše, Dream," je zapisal ponosni očka in ob tej priložnosti delil tri dekličine fotografije. Njegovo objavo je komentirala sestra Kourtney Kardashian, ki je zapisala, da je deklica resnično nekaj posebnega in je Rob lahko pravi srečnež, da jo ima in da je tudi Dream srečnica, ker je Rob njen oče.

Vse najboljše je deklici zaželela tudi njena slavna babica Kris Jenner: "Vse najboljše za rojstni dan moji dragoceni prelepi vnukinji Dream! Ti si resnično sanjska deklica in prinašaš veliko veselja ter sreče vsem v naša življenja!" je matriarhinja družine Kardashian-Jenner zapisala na Instagramu in ob tem delila več družinskih fotografij. V nadaljevanju je še zapisala, da ima Dream nalezljiv in očarljiv smeh ter dodala: "Ti si tako skrbna, prijazna, pozorna, ljubka deklica in moje srce je polno, ko te gledam s tvojimi bratranci in sestričnami ... Rada te imam, Dream, do lune in nazaj!!!"