Hči Robbieja Williamsa zaradi disleksije ob prijateljico

Pevec Robbie Williams je v nedavnem intervjuju razkril, da je njegova 10-letna hči Teddy zaradi disleksije izgubila dobro prijateljico, kar jo je zelo prizadelo. Zvezdnik je dodal, da je diagnozo te motnje pred tremi leti prejel tudi sam, zanjo pa je značilna drugačnost v dojemanju zunanjega sveta in odzivanju nanj, pogosti znaki pa so tudi težave z veščinama, kot sta branje in pisanje, in sicer zaradi mešanja črk in števil.

Robbie Williams je razkril, da ima njegova najstarejša hčerka Teddy disleksijo. Tako kot njegova 10-letnica se z motnjo spopada tudi sam, diagnozo pa je prejel leta 2020. "Ko sem v 80. letih odraščal v mestu Stoke-on-Trent v Angliji, je bila disleksija še vedno popolnoma neznana. Pojasniti sem ji moral, kaj sploh disleksija je, kaj pomeni to za ljudi in kako se z njo spopasti. Povedal sem ji, da diagnoza ne pomeni, da si neumen," je povedal za Galore magazine. 48-letnik, ki ima z ženo Aydo Field še 8-letnega Charlieja, 4-letno Coco in 2-letnega Beauja, je dodal, da je imela hči nekaj težav, saj je zaradi diagnoze izgubila dobro prijateljico: "Ena od njenih prijateljic se je čez noč odločila, da z njo ne želi več imeti stikov. Teddy je bila uničena in popolnoma obupana." "Poskušal sem ji razložiti, da moraš včasih pač ljudem pustiti oditi, a zaradi tega ne smeš žrtvovati izgube lastne dobre samopodobe. To dekle je ni imelo rado in ni bila njena prijateljica," je svoje prepričanje za publikacijo še delil zvezdnik. PREBERI ŠE Žena Robbieja Williamsa bo z otroki glede njegove burne preteklosti iskrena Williams je v preteklosti že razkril, da ima 'disleksijo za števila'. Nekdanji pevec skupine Take That težko sešteva in odšteva, poleg tega pa si zaradi svojega stanja težko zapomni rojstne dneve in posebne datume leta. Pevec se je tako že odločil, da svojo zbirko tetovaž še poveča, tako da si bo dal tetovirati tudi pomembne datume, ki jih nato ne bo več pozabil.