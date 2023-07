Hči Roberta De Nira: Prodali so mu tablete s fentanilom, moj sin je mrtev

Hči Roberta De Nira je razkrila podrobnosti smrti njenega 19-letnega sina Leandra De Nira Rodrigueza. Novico o smrti najstnika je sporočila pred nekaj dnevi, sedaj pa je javnosti razkrila, da je umrl za posledicami prevelikega odmerka fentanila, močnega opiata, ki ga je zaužil v obliki tablet. Za njegovo smrt krivi preprodajalce.

Drena De Niro se je po smrti svojega 19-letnega sina ponovno oglasila na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da je vnuk hollywoodskega igralca umrl za posledicami prevelikega odmerka zaužitih tablet, ki so vsebovale fentanil. "Nekdo mu je prodal tablete s fentanilom, za katere je vedel, da imajo še dodatek, a mu tega ni povedal," je zapisala med komentarji objave, datirane 3. julija, in dodala: "Za vse tiste, ki še vedno kupujete in prodajate te stvari: moj sin je odšel za vedno."

Leandra so našli nezavestnega in neodzivnega 2. julija ponoči v stanovanju v New Yorku, je za E! News povedal tiskovni predstavnik policije. Na kraju so ga razglasili za mrtvega. Njegovo smrt je z objavo na družbenem omrežju pozneje istega dne potrdila Drena, ki je zapisala: "Moj čudoviti sladki angel. Ljubila sem te brez besed od trenutka, ko sem te začutila v svojem trebuhu. Bil si moje veselje, moje srce in vse, kar je bilo kdaj čisto in resnično v mojem življenju. Želim si, da bi bila zdaj s tabo."

"Ne vem, kako naj živim brez tebe, a poskušala bom nadaljevati in širiti ljubezen in svetlobo, ki si mi jo dal čutiti, ko sem postala tvoja mama. Bil si zelo ljubljen in cenjen in želim si, da bi te lahko ljubezen rešila. Zelo mi je žal, otrok moj. Počivaj v miru in večnem raju, dragi moj fant," je še dodala v čustvenem zapisu. Leandrov oče, umetnik Carlos Mare, je objavil črno-belo fotografijo na svoji strani na Instagramu, pripisa pa ni dodal. Njegova smrt je globoko prizadela tudi dedka Roberta De Nira, ki je za CNN dejal: "Cenimo sožalje vseh. V tem času prosimo za zasebnost, da lahko žalujemo za Leom."