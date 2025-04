Hči Roberta De Nira razkrila, da je transspolna

Hči Roberta De Nira Airyn je razkrila, da je transspolna oseba. V intervjuju za Them je nadobudna igralka delila podrobnosti o svojem zasebnem življenju. "Razlika je med tem, da si viden, in tem, da si zares opažen," je 29-letnica povedala in dodala: "Bila sem opažena, ampak mislim, da me še niso videli."

Airyn je odkrito spregovorila tudi o odraščanju, ko je stalno poslušala kritike na račun svojega telesa. "Vedno so mi govorili, da sem nečesa preveč ali premalo, ko sem odraščala: Prevelika, premalo suha. Ne dovolj črna, premalo bela. Preveč ženstvena, premalo moška," je povedala in dodala: "Nikoli ni bilo samo: 'Super si takšna, kot si.'"

Transspolna hči je povezana s svojimi starši. "Očitno noben starš ni popoln, vendar sem hvaležna, da sta se oba moja starša strinjala, da me bosta držala stran od središča pozornosti. Rekla sta mi, da želita, da bi imela čim bolj normalno otroštvo, " je povedala o slavnem očetu in materi, igralki Toukie Smith , ki sta skupaj imela še njenega brata dvojčka Juliana .

Da sledi svojim željam in se odloči za hormonsko terapijo, so jo navdihnile mati in ostale močne temnopolte ženske. "Želim si navdihniti vsaj eno osebo, podobno meni, ki je temnopolta, ki je queer, ki ni majhna," je dejala Airyn."Rada bi videla več trans žensk, več temnopoltih žensk, ki so morda večje postave ali ne ustrezajo modelu super suhih," je dodala.

Želi si postati svetovalka za duševno zdravje. "Temnopolti in queer ljudje zagotovo potrebujejo več zagovorništva in podpore za duševno zdravje," je dejala in dodala: "Zato upam, da bom pri tem uspešna." Robert De Niro ima sedem otrok, najmlajše hčerke se je razveselil aprila 2023 z izbranko Tiffany Chen.