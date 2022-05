Hči Sharon Osbourne pred požarom glasbenega studia na varno

Sharon Osbourne je srečna, ker je njena najstarješa hči, Aimee Osbourne , pravočasno zapustila glasbeni studio v Los Angelesu, v katerem je izbruhnil požar, življenje pa je izgubila ena oseba. Zvezdnica je novico sporočila na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da žaluje skupaj z družino preminulega in sočustvuje z vsemi, ki so v požaru izgubili imetje.

"Moja hčerka Aimee je s svojim producentom delala v glasbenem studiu in imela sta srečo, da sta prišla živa iz stavbe," je 69-letnica zapisala na družbenem omrežju, kjer je delila tudi fotografijo članka iz časopisa. "Grozno je, da je nekdo izgubil svoje življenje, molili bomo za to osebo in njene družinske člane. Zgodilo se je nekaj res groznega," je še zapisala.

Nekdanja voditeljica pogovorne oddaje The Talk je ob tej priložnosti opozorila, da bi morala Kalifornija okrepiti požarno varnost v vsej regiji in širše: "Ta zgradba je bila kreativno zatočišče glasbenikov v Hollywoodu, kraj, ki bi moral biti tudi požarno varen. Producenti, glasbeniki in umetniki so izgubili vso svojo opremo."