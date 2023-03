Hči Sofie Coppole želela najeti helikopter, starši so jo kaznovali

Romy Mars, hči režiserke Sofie Coppole in frontmana skupine Phoenix Thomasa Marsa, je na TikToku objavila posnetek, v katerem je želela s svetom deliti kuharski recept. A kot se je izkazalo v objavi, v kuhanju ni preveč vešča – priznala je, da je morala na spletu preveriti razliko med čebulo in česnom. Zdi se, da namen njene objave ni bilo kuhanje, ampak kljubovanje staršem, ker so jo kaznovali.

"Z mano skuhajte omako za testenine z vodko, ker sem kaznovana. Želela sem najeti helikopter iz New Yorka do Marylanda z očetovo kreditno kartico, saj sem želela iti na večerjo s prijateljem iz kampa," je pojasnila v posnetku, objavljenem na TikToku. "To sem želela narediti, ker sem tako ali tako kaznovana. Največje pravilo mojih staršev je, da mi ne pustijo imeti nobenih javnih profilov na družbenih omrežjih. Ne želijo, da sem otrok nepotizma, ampak TikTok me bo naredil slavno, zato to ni pomembno," je dejala. Nato je predstavila moškega, ki se je v ozadju posnetka igral s psom, ob tem pa dodala nekaj pikrih besed: "To je Ari, fant moje varuške, saj mojih staršev ni nikoli doma, zato sta onadva moja nadomestna starša."