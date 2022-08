Hči Steva Irwina žaluje za kljunatim ježkom: Počivaj v miru, angel

Hči Steva Irwina , ki je od očeta podedovala izjemen čut za živali, se je poslovila od ljubljenčka, ki je njeni družini družbo delal skoraj štirideset let. Bindi Irwin je močno prizadelo, da je kljunati ježek poginil, svoja čustva pa je tako delila na omrežju Instagram.

24-letnica se je od živali, ki se ob kljunaših uvršča v red stokovcev, torej sesalcev, ki ležejo jajca, stežka poslovila. Za bitje je njena družina skrbela 38 let. ''To je bil najbolj prijazen, prijeten in čudovit kljunati ježek, ki sem ga kadar koli spoznala. Počivaj v miru, angel.''

Posebna vez, ki jo je Bindi z družino spletla z bodičastim bitjem, sega v več generacij, Irwinova je namreč med objavljenimi fotografijami pokazala tudi tisto, na kateri z ježkom pozira tudi njena 16-mesečna hči Grace Warrior. Od živali se je poslovil tudi njen brat Robert, ki je v zgodbi na Instagramu ob novici delil simbol zlomljenega srca.