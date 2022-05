Hči Stevena Spielberga se je poročila

Sasha Spielberg, ki skuša uspeti v svetu glasbe in deluje pod imenom Buzzy Lee, je na družbenem omrežju Instagram med zgodbe delila več poročnih fotografij in videoposnetkov, deili pa so jih tudi svati. Mladoporočenca sta zaplesla na pesem izvajalke Cheryl Lynn Got To Be Real, zazveneli pa sta tudi poročni kasiki Upside Down Diane Ross in One Kiss Due Lipe.