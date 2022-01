Hči Stevena Spielberga zaročena s Harryjem McNallyjem, sinom lastnika restavracij

Steven Spielberg in Keith McNally se bosta kmalu udeležila poroke svojih otrok. Sin znanega lastnika restavracij v New Yorku je namreč na silvestrovo zaprosil Spielbergovo hčer, ta pa je z veseljem nadela zaročni prstan. Sasha je Spielbergova hči, ki jo ima skupaj z ženo Kate Capshaw , Harryjeva mati pa je Keithova nekdanja žena Lynn Wagenknecht .

V istem intervjuju je spregovorila tudi o svojem razmerju s Harryjem: "Med pandemijo sem se razšla s fantom, nato pa sem spoznala resnično ljubezen svojega življenja, s katero sem sedaj. Ko nekoga spoznavaš med pandemijo, gre za takojšno intimnost, tako kot takrat, ko odkrivaš nek album. Zame je to podobno in tako je bilo med nama. Nobenih motenj ni, okrog tebe ni ničesar in nikogar, samo ta oseba."

Pevka je julija na Instagramu objavila njuno skupno fotografijo, ob njej pa pripisala: "Zaljubljena sem in vseeno mi je, kdo vse to ve. Prosim, ne nehajte mi slediti." Harry je prav tako glasbenik, hkrati pa pomaga pri vodenju restavracije The Odeon, ki je v lasti njegovih staršev. Harry je pred kratkim izdal pesem, ki nosi naslov Papaya, ukvarja pa se tudi z režijo glasbenih videospotov. Novice o zaroki je bil posebej vesel newyorški lastnik restavracij, ki je ob objavi te vesti zapisal: "Ko je Harry (McNally) na silvestrovo zaprosil Sasho (Spielberg) in je rekla 'da'."