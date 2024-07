Hči Susan Sarandon o dekolteju poročne obleke: Shranite si fotografije!

Hči igralke Susan Sarandon se je pred dnevi poročila s kuharskih mojstrom Ianom Hockom, s svojimi sledilci na družbenih omrežjih pa je delila tudi nekaj utrinkov 'najbolj posebnega dne', kakor je zapisala ob njih. Eva Amurri pa ni doživela najboljšega odziva sledilcev, saj so mnogi kritizirali njeno poročno obleko in prevelik deklotke, ki ga je izbrala za to priložnost, zato jim je užaljena nevesta sporočila, naj si shranijo fotografije za pozneje, sama pa se je v njej počutila zelo ženstvena.

OGLAS

Eva Amurri je na družbenem omrežju odgovorila sledilcem, ki so bili šokirani nad njenim škandaloznim deklotejem poročne obleke, v kateri se je pred dnevi sprehodila do oltarja s kuharskim mojstrom Ianom Hockom. "Bil je zares najbolj poseben dan, poln ljubezni in neverjetne energije," je zapisala ob eni od fotografij, na kateri par pozira v dežju, vidna pa je tudi njena poročna obleka, ki je delo Kim Kassas.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Vsi, ki menite, da je škandalozno, da so moje prsi tako izstopale, pa si shranite posnetke fotografij za pozneje," je sporočila 39-letna igralka, ki stopa po materinih stopinjah. Sledilci so njen deklote res označili za neprimernega in celo neokusnega, a je nevesta mnenja, da je bila njena obleka seksi in elegantna. "Všeč mi je bil vintage občutek in da je tako ženstvena, brez dodatnih naborkov," je povedala v intervjuju za People in dodala: "Želela sem se počutiti seksi, a elegantna in menim, da je obleka popolna kombinacija obojega."