Hči Susan Sarandon prizadeta zaradi nesramnih komentarjev njene poročne obleke

Eva Amurri je postala zelo čustvena, ko je prebirala komentarje, ki so kritizirali njeno poročno obleko, ko so v tabloidih in na družbenih omrežjih zaokrožile fotografije njenega poročnega dne s kuharskim mojstrom Ianom Hockom . Hči zvezdnice Susan Sarandon je v zapisu na svojem blogu priznala, da so jo opazke tako prizadele, da je celo jokala.

"Čutila, da so mi oči zalile vroče solze, kar me je popeljalo nazaj v srednjo šolo," je zapisala 39-letnica in nadaljevala: "Ljudje, ki jih sploh ne poznam in oni ne poznajo mene, so svojo energijo porabili v upanju, da mi bodo povzročili samo eno stvar- sramoto." Ob tem je priznala, da je sama izbrala fotografije, ki jih je v članku o njeni poroki prva objavila revija People, na njih pa se je počutila lepa in natančno takšna, kakršna je, doživela pa je nasprotni učinek, ko so te še pred objavo članka postale viralne na družbenih omrežjih.

"Presenetilo me je, da so že zaokrožile po spletu, iz dveh razlogov pa sem popolnoma izgubila nadzor. Prva stvar so bile moje prsi," je zapisala in omenila komentarje, v katerih so ljudje komentirali, da je izbrala prevelik dekolte, vse skupaj pa je zaradi njenih velikih prsi izgledalo neokusno. "So moje prsi še vedno tako čvrste, kot pri 20 letih in so dojile pri otroke? Zagotovo ne. Se zaradi tega sekiram? Ob nekaterih dneh bolj kot ob drugih," je nadaljevala svoj zapis in dodala, da se svojega telesa ne sramuje.

Omenila je tudi nekaj komentarjev, ki so se ji najbolj vtisnili v spomin, med njimi je bil: "Obleke brez naramnic pač niso za vse," nekdo pa je zapisal: "Grozna, neprimerna obleka." Tretji komentar, ki ga je izpostavila, se je glasil: "Grozna obleka! Res ti ne pristaja! Pospravi jih!" Igralka, ki stopa po materinih stopinjah, je ob tem zapisala, da jo je najbolj zabolelo to, da je z ljudmi delila vesele trenutke svoje družine, oni pa so poskrbeli, da so njo in njene bližnje prizadeli.