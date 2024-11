Hči Susan Sarandon spregovorila o materinih strogih prehranskih

Hči igralke Susan Sarandon, Eva Amurri, je v nedavnem intervjuju spregovorila o strogem prehranskem režimu, ki se ga je držala njena slavna mati. Amurri, ki je prav tako igralka, je razkrila, da so doma jedli le organsko hrano, kar je bilo v 80. letih, ko je odraščala v New Yorku, zahteven podvig, saj so jo prodajali zgolj v eni trgovini, zvezdnica pa k zdravim navadam skuša vzpodbuditi tudi vnuke.

Eva Amurri, hči igralke Susan Sarandon, je v intervjuju za SheKnows razkrila, da je njena zvezdniška mati zelo striktna pri prehranski dieti, zdrave in organsko pridelane hrane pa se je morala v otroštvu držati tudi sama, saj igralka od tega ni odstopala. Povedala je, da kot otrok ni poznala najbolj priljubljene ameriške znamke kosmičev, saj je bila mari prepričana, da niso zdravi.

Susan Sarandon s hčerko Evo Amurri FOTO: Profimedia icon-expand

"Moja mama je bila prava zagovornica zdrave prehrane. Nakupovala je v edini trgovini v New Yorku, ki je v 80. letih prodajala organsko pridelano hrano. Prepričana je bila, da priljubljena znamka kosmičev sodi med hitro prehrano, tako zavzeta je bila," je povedala 39-letnica in dodala, da se njena mati še vedno drži svojih zdravih navad, te pa skuša privzgojiti tudi vnukom, ki jih pošilja zdrave kosmiče, ki jih ti ne marajo."Glede tega nisem več prijazna do nje," je pristavila zvezdničina hči.

Eva, ki ima tri otroke in se je nedavno poročila s kuharskim mojstrom Ianom Hockom, je povedala, da sicer tudi ona hčer in sinova vzgaja tako, da bi jim bila zdrava hrana blizu, a priznala, da enkrat na teden jedo hitro hrano:"Moj 4-letnik poje polovico sladoleda in mu je dovolj. Ne poje polovice več, kot bi mu zadostovalo. Mislim, da je to zato, ker nima omejitev."