Hči Susan Sarandon stopila pred oltar

New York, 01. 07. 2024 10.09 | Posodobljeno pred 1 uro

Hči igralke Susan Sarandon, Eva Amurri, je stopila pred oltar, kjer je večno zvestobo obljubila kuharskemu mojstru Ianu Hocku. Poročila sta se v New Yorku, med povabljenimi pa sta bila tudi nevestina slavna mama in njen nekdanji partner Tim Robbins. Kot je povedala Eva, sta si z ženinom želela, da je poročno slavje intimno in še bolj poveže družino.