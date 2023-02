Hči Susan Sarandon zaročena s kuharskim mojstrom Ianom Hockom

Eva Amurri, hči igralke Susan Sarandon, je na družbenem omrežju sporočila, da je zaročena. 37-letnica je veselo novico sporočila z objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer je pokazala tudi zaročni pristan, ki ji ga je ob romantični zaroki v Parizu podaril kuharski mojster Ian Hock.

Hči igralke Susan Sarandon in režiserja Franca Amurrija je zaročena. Eva Amurri je novico sporočila kar sama z objavo fotografij na družbenem omrežju, kjer je razkrila, da se je romantični dogodek zgodil v mestu ljubezni – Parizu. "Tisti, ki naju poznajo, vedo, koliko nama ta trenutek pomeni. Zelo sva srečna in komaj čakava, da skupaj preživiva preostanek življenja," je delila s svojimi 211 tisoč sledilci in dodala še besedilo pesmi Taylor Swift.

icon-expand Eva Amurri je zaročena. FOTO: Instagram

37-letnica je pohvalila tudi zaročenčevo izbiro prstana, nad katerim je zelo navdušena, Hock pa ga je oblikoval v sodelovanju s podjetjem za oblikovanje nakita in zasebno oblikovalko. Razkrila je, da jo je kuharski mojster zasnubil na vrtu Rodinovega muzeja, za katerega pa je dodala, da je njen najljubši. Zvezdničina hči se je ob tej priložnosti zahvalila vsem oboževalcem, ki so ji ob tem prelomnem trenutku čestitali: "V minulih letih sem se naučila, da sta uspeh v razmerju in zdravje zelo odvisna od okolja, v katerem živiš, ki te vzpodbuja in ti nudi podporo tudi v zvezi. Zelo se veseliva vsega, kar naju čaka v prihodnosti."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Amurrijeva je med fotografijami delila več posnetkov zaljubljenega para, ki uživa v lepotah Pariza, vključila pa je tudi tisto, na kateri je s polsestro Augusto, ki na zadnji izmed fotografij kaže na prstan na sestrinem prstancu. Par se je zaročil dve leti po tem, ko je 37-letnica na svojem blogu potrdila njuno zvezo: "Presrečna sem, da lahko z vami delim novico, da imam čudovitega fanta v svojem življenju! Ime mu je Ian in je zelo ljubezniv, kreativen, čeden in zabaven, zanima pa naju veliko skupnih stvari." Ker Hock ni javna osebnost, njegove fotografije ni želela pokazati, a se je sčasoma vdala in ga pokazala sledilcem.