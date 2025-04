Hči Toma Hanksa: V istem prostoru z obema staršema hkrati le enkrat v življenju

Elizabeth Hanks, hči Toma Hanksa in njegove prve žene Samanthe Lewes, je v knjigi spominov razkrila, da je bilo njeno otroštvo zelo razburkano. 42-letnica je pisala o razhodu staršev in kako je ta vplival nanjo in na njenega brata Colina Hanksa, s katerim sta po ločitvi staršev živela z materjo v Sacramentu.

Elizabeth Hanks, katere umetniško ime je E. A. Hanks, je izdala knjigo spominov, ki nosi naslov The 10: A Memoir of Family And The Open Road. Hči filmskega igralca Toma Hanksa je pisala tudi o zgodnjem otroštvu in razkrila, kako je razhod staršev vplival na njeno in bratovo otroštvo ter poznejše življenje.

Tom Hanks z ženo Rito, sinom Trumanom in hčerko Elizabeth FOTO: Profimedia icon-expand

"Sem otrok iz prvega in neslavnega zakona. Moj edini spomin na starša, ki sta v istem prostoru ob istem času, je Colinova podelitev maturitetnega spričevala in nato moj zaključek srednje šole. Imam eno fotografijo, na kateri stojim v sredini, ob meni pa sta starša. Na njej je materina najboljša lasulja nekoliko postrani," je zapisala 42-letnica, ki je bila rojena v Los Angelesu, a ima na mesto angelov le malo spominov, saj jih je njena mati brez opozorila po ločitvi preselila v Sacramento, ki je od očetovega doma oddaljen šest ur vožnje. "Sčasoma sta dosegla sporazum po ločitvi, očeta in mačeho, ki sta kmalu dobila svoje otroke, pa sem obiskovala za vikende in med poletnimi počitnicami. Leta med mojim petim in štirinajstim letom so bila polna zmedenosti, nasilja, prikrajšanosti, pa tudi ljubezni. Bila sem dekle iz Sacramenta," je zapisala.