Hči Tonyja Bennetta o očetu: Večer za večerom je bil deležen stoječih ovacij

Pevci, kot so Frank Sinatra, Ella Fitzgerald in Mel Torme, so živeli blizu njene otroške hiše v Los Angelesu, kjer je dobila številne nasvete o nastopanju v živo. "Dober si le toliko, kolikor je dober tvoj naslednji nastop," je poudarila. "Neprestano se moraš truditi izpopolniti to, kar počneš, in to še naprej izboljševati. Samo zato, ker si imel eno dobro predstavo, to ne pomeni nič. Gre za doslednost in sposobnost, da to počnemo znova in znova."

49-letna Antonia se prav tako profesionalno ukvarja s petjem, obiskovala je prestižno glasbeno šolo Berklee College of Music v Bostonu. Kot pravi, se je prave discipline naučila na turneji z očetom. Povedala je, da sama sicer ni tako disciplinirana, kot je bil Tony. "Ko si nastopač, delaš v javni službi," je dejala. "Ljudem pomagaš, da za 90 minut izstopijo iz sebe, popelješ jih na potovanje. Imamo vsakodnevne življenjske prepreke, toda ko lahko pozabiš na določen čas, da narediš nekaj posebnega, je to res neverjetno. In če sem lahko za nekoga ta razlog, je to veliko darilo."