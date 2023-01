Hči Tori Spelling hospitalizirana: Težave se kar vrstijo

Zvezdnica serije Beverly Hills, 90210 ima z možem Deanom McDermottom še 11-letno hči Hattie in tri sinove, 5-letnega Beauja, 10-letnega Finna in 15-letnega Liama. Decembra 2022 je razkrila, da je njen najmlajši sin že drugič v enem mesecu zbolel, zaradi bolezni pa bil primoran kar mesec dni izostati od pouka.

"Ubogi otrok je bil tri mesece bolan in ni bil v šoli. Pred tednom smo ga končno pozdravili in spravili nazaj v šolo in sedaj je znova zbolel," je pred kratkim zapisala na Instagramu in razkrila, da se je petletnik boril z vročino in bruhanjem. Zvezdnica je svojih 1,6 milijona sledilcev nagovorila z vprašanjem, ali se tudi njim zdi, da so otroci pogosto bolni, bolezen pa se ponovi kmalu za tem, ko se vrnejo v šolo.