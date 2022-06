Hči Tori Spelling je maturirala: Dokazala jim je, da zmore!

Hčerka Tori Spelling je ponosna mama. Njena hči Stella McDermott je uspela zaključiti srednjo šolo, kljub temu, da so jo pestile zdravstvene in učne težave. Ker je bil to za Stello velik uspeh, jo je na družbenem omrežju pohvalila tudi njena mati, ki je objavila tudi fotografijo maturantke s šopkom v roki.

icon-expand Tori Spelling in hči Stella McDermott FOTO: Instagram

"Stella McDermott je maturirala," je ob fotografiji 14-letne hčerke zapisala 49-letna zvezdnica in dodala, da je bila srednja šola za njeno hči težko obdobje: "Ponosna sem na to, kako se je borila, da je na koncu le maturirala. Poleg medvrstniškega nadelgovanja, covida, stisk, ki jih je povzročala anksioznost in na žalost tudi učiteljev in svetovalcev, ki niso verjeli, da ji bo uspelo maturirati v danem roku-vsem je dokazala, da zmore!"

Mati petih otrok je hčeri čestitala za njen pogum in njeno prijaznost ter zapisala: "Narediš lahko absolutno čisto vse, kar si zadaš! Rada te imam z vsem svojim srcem." Zvezdnica je pred letom dni spregovorila o hčerinih težavah s sovrstniki in paničnih napadih, ki jih je doživljala. Javnosti je razkrila, da so Stello v času šolanja nadlegovali, nihče pa jih ni pri tem ustavil. Dodala je, da si njena hči želi nekega dne odpreti svojo slaščičarno, imela pa je celo priložnost nastopiti v oddaji Masterchef, a je ravnateljica šole zavrnil podpis dovolilnice, ker njeni otroci zamujajo prev ur pouka.