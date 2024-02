Hči Travisa Barkerja kritikom: Sprejmite dejstvo, da sem naravno lepa.

"Cenim ljubezen. Razen ustnic sem naravna. Sprejmite dejstvo, da sem naravno lepa," je sporočila svojim kritikom. Hčerka bobnarja zasedbe Blink-182 in pastorka zvezdnice Kourtney Kardashian Barker je o svojem zunanjem videzu v preteklosti že spregovorila. Najstnica, sicer velika ljubiteljica ličil, je tako že branila svoje modne in lepotne odločitve, naslovila pa je tudi fotografije paparacev, zaradi katerih je bila tarča posmeha.

"Imam tudi težave s ščitnico in avtoimunsko bolezen, tako da je to eden od glavnih razlogov, zakaj pridobivam kilograme," je dejala in javnost prosila, naj svoje mnenje zadrži zase. "Obnašate se, kot da sem se zredila za 450 kilogramov. Pridobila sem okoli pet kilogramov, kar je normalno za številna dekleta. Moja teža niha in ne želim, da bi mlada dekleta, ki to gledajo, mislila, da je s tem kaj narobe," je dodala in ljudi prosila, naj se postavijo v njeno kožo.

"Mislim, da gre za samoprojekcijo," je o negativnih komentarjih na spletu v nedavnem intervjuju z E!News dejala Alabama. "In žal mi je za njih, saj jim želim vse najboljše, oni pa name projicirajo svojo negotovost." Alabama je prepričana, da je v trenutkih, ko na spletu prejemaš negativne komentarje, treba vztrajati in iti naprej.