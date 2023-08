Hči Travisa Barkerja nagovorila ljudi, ki zasmehujejo njen videz

17-letna Alabama Barker je na TikToku naslovila zlobne komentarje v povezavi z njenim videzom. Hči Travisa Barkerja je dejala, da so jo fotografi "namerno fotografirali z odprtimi usti" ter na splošno poskrbeli, da so posneli "grdo fotografijo" . Ob tem je nagovorila tudi tiste, ki zasmehujejo njen videz in ji očitajo prekomerno težo.

"Imam tudi težave s ščitnico in avtoimunsko bolezen, tako da je to eden od glavnih razlogov, zakaj pridobivam kilograme," je dejala in javnost prosila, naj svoje mnenje zadrži zase. "Obnašate se, kot da sem se zredila za 450 kilogramov. Pridobila sem okoli pet kilogramov, kar je normalno za številna dekleta. Moja teža niha in ne želim, da bi mlada dekleta, ki to gledajo, mislila, da je s tem kaj narobe," je dodala in ljudi prosila, naj se postavijo v njeno kožo.

V komentarjih so ji številni uporabniki izrekli podporo in jo pohvalili, ker je javno spregovorila o težavah s ščitnico. "Tudi jaz imam podobne težave in mojo težo je tako težko nadzorovati," se je v komentarjih strinjala uporabnica, medtem ko se je druga Alabami zahvalila, ker je javno spregovorila o težavah, s katerimi se sooča marsikatera ženska.

To sicer ni prvič, da se je Alabama na družbenih omrežjih soočila s sovražnimi komentarji. Pred nekaj meseci se je odzvala na kritike, da uporablja preveč ličil, v začetku poletja pa se je morala zagovarjati, ker je nosila obleko v barvi jamajške zastave.