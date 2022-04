Hči Wayna Gretzkyja devet let po zaroki končno v zakon

Paulina Gretzky in Dustin Johnson sta končno poročena. Hči legendarnega hokejista in profesionalni golfist sta se poročila kar devet let po tem, ko sta naznanila svojo zaroko. V dolgoletni zvezi sta se jima rodila sinova Tatum in River.

Par, ki se je zaročil leta 2013, je v zakon vstopil v petzvezdičnem hotelu v ameriški zvezni državi Tennessee. Paulina Gretzky in Dustin Johnson sta veliki dan proslavila obkrožena z družino in prijatelji, ob njiju pa sta stala tudi sinova, 7-letni Tatum in 4-letni River. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nevesta je na sobotni slovesnosti, ki je sledila četrtkovi uvodni večerji, blestela v poročni obleki s podpisom Vere Wang. Pred tem se je na petkovi zabavi odločila za kratko obleko s pripadajočo bleščečo obutvijo, fotografije pa je sproti objavljala na družbenih omrežjih. PREBERI ŠE Johnson in Gretzkyjeva zaročena Hči hokejske legende Wayna Gretzkyja je zadnje dni neporočenega stanu s prijateljicami proslavljala na otoku St. Barths. Fotografi so dekleta opazili na lokacijah, kjer se zadržuje ameriška smetana – v restavraciji Bagatelle in klubu Nikki Beach. Ob objavah se je poigrala s svojim že kmalu nekdanjim priimkom in dopisala: 'No Regretzky' (Brez obžalovanj, op. a.). icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke April je novopečenemu paru prinesel mnogo pomembnih dogodkov. V tednih, preden sta izrekla usodni 'da', je Gretzkyjeva bodočega soproga podpirala na turnirju Masters 2022. Zmagovalec iz leta 2020 je letošnji turnir zaključil na 12. mestu. Johnson je trenutno deveti golfist sveta, njegovo premoženje je ocenjeno na približno 4,7 milijona evrov.