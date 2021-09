Heather Locklear o svojem zaročencu: Moja ljubezen

Locklearjeva in Heisser sta se spoznala v srednješolskih letih, ko sta oba obiskovala srednjo šolo Newbury Park High School v Los Angelesu in leta 1979 maturirala. Sestajata se že nekaj let s presledki, saj se je igralka borila z raznimi odvisnostmi, vmes pa se je prijavila tudi na odvajanje na kliniki. Zaročila sta se aprila 2020, ko so praznovali prvo obletnico njene treznosti.

"Zelo srečna sta skupaj," je dejal njun prijatelj in dodal, da jo podpira celotna družina, vključno s 23-letno Avo, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Richiejem Samboro. "Po življenju pod žarometi je našla pot nazaj k bolj preprostemu življenju s fantom, s katerim se je sestajala v srednji šoli. Našla je novo pot. Dober občutek je, ko veš, da si imel prav že prvič," je še povedal prijatelj blizu para.