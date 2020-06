Heather Locklear pri 58 zaročena

58-letna igralka Heather Locklear in Chris Heisser sta se zaročila konec aprila. Veselo novico je za People potrdil njun družinski prijatelj. " Res sta srečna skupaj, " je povedal njun prijatelj in dodal, da je igralkina družina zelo vesela zanjo. Med njimi tudi njena 22-letna hčerka Ava , ki jo ima z nekdanjim možem, Richiejem Samboro , kitaristom skupine Bon Jovi . " Njena družina, starši, sorojenci in hčerka, vsi jo podpirajo in so veseli zanjo, " še pove vir.

Igralka Heather Locklear, ki je zaslovela z vlogo v seriji Melrose Place, se je več kot desetletje borila z alkoholizmom in zasvojenostjo s tabletami ter duševnim zdravjem. Čeprav je bilo pred leti videti, da je premagala odvisnost, je leta 2018 znova pristala na dnu. Zaradi nasilja nad partnerjem in starši, napada na policista ter napada na medicinsko osebje, ki so ji želeli pomagati, si je 'pridelala' sodno obravnavo. Zvezdnica je zaradi tega morala na 30-dnevno psihiatrično zdravljenje, saj so ji grozila tri leta zapora. Aprila je minilo eno leto, odkar je trezna.

"Močna je in razsodna," je dejal vir in pri tem še povedal, da Heatheruživa v vrtnarjenju, sprehodih in kuhanju. "Kuha zase, za Avo in starše. To je zelo lepo. Njen oče ima že skoraj 91 let, njena mama pa je v 80. letih, zelo pogosto jima dostavlja hrano. Res je čudovito videti, kako ji je uspelo urediti stvari."