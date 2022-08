Heather Morris: J. Lo ni želela sodelovati s plesalci določenih astroloških znakov

Plesalka in igralka Heather Morris, ki je pred nastopom v seriji Glee več let delala kot profesionalna plesalka, je pred kratkim v enem izmed intervjujev razkrila, da je Jennifer Lopez morda malce vraževerna. Kot je dejala v podcastu Justina Martindalea, naj bi J. Lo po celem dnevu napornih vaj s plesalci na koncu izločila tiste, ki so bili rojeni v astrološkem znaku device.

Zvezdnica serije Glee, Heather Morris, ki je več let delala kot profesionalna plesalka, trdi, da je Lennifer Lopez na avdiciji za plesalce za eno izmed svojih turnej te izbrala na podlagi astrološkega znamenja. Po trditvah 35-letne plesalke so avdicijo morali zapustiti vsi, ki so bili rojeni v astrološkem znaku device.

icon-expand Heather Morris in Jennifer Lopez FOTO: Profimedia

Plesalka in igralka je o nenavadni odločitvi zvezdnice spregovorila v podcastu Justina Martindalea, 53-letna zvezdnica pa naj bi, po besedah plesalke, po koncu ene izmed avdicij plesalcem dejala: "Najlepša hvala vsem, res ste trdo garali. Prosim, dvignite roke vsi, ki ste rojeni v znamenju device." Lopezova naj bi nato nekaj na uho prišepnila svojemu asistentu, plesalcem pa dejala: "Hvala, da ste se udeležili avdicije." Kot je povedala Morrisova, je to pomenilo, da so se morali po dolgem in napornem dnevu posloviti. Voditelj podcasta je profesionalno plesalko šova Zvezde plešejo vprašal, ali je zgodba resnična, ta pa mu je odvrnila, da je. Plesalka je pred tem poslušalcem že razložila, kako naporne so avdicije in kako neprimerna je bila zvezdničina reakcija in razlog, zaradi katerega je plesalce na koncu dneva izločila.