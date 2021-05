Heather Morris: Ne vem, zakaj nismo prijavili Leinega obnašanja

Minilo je leto dni od smrti Georgea Floyda , na katero se je med drugimi odzvala tudi glavna igralka iz serije Glee , Lea Michele . "Življenja temnopoltih ljudi so pomembna," je zapisala zvezdnica in s tem sprožila val odzivov soigralcev iz serije, ki so igralko opomnili na njeno obnašanje med snemanjem.

Vpogled v dogajanje je po letu dni ponudila igralka Heather Morris , ki je v seriji odigrala eno od glavnih vlog. V podcastu komedijanta Dannyja Pellegrina je dejala, da ne ve, zakaj Lee med snemanjem serije nihče ni prijavil. "Vsekakor bi lahko odšli do svojih nadrejenih in jim povedali, kako se počutimo zaradi nastale situacije, a tega nihče ni naredil," je na začetku dejala 34-letnica.

"Mislim, da se je veliko ljudi tega balo. Sama sem menila, da se me to ne tiče, in ne vem, zakaj sem tako mislila, saj smo si vsi igralci zaslužili, da bi se na setu počutili dobro," je povedala Heather in dodala, da je edina, ki je bila glede nastale situacije od začetka odkrita, pokojna igralka Naya Rivera, ki je lani tragično utonila po tem, ko ji je iz jezera še zadnji trenutek uspelo rešiti sina.

"Zdi se mi, da so se stvari v zadnjem času spremenile, in vesela sem, da se sedaj ljudi bolj spodbuja k temu, da spregovorijo o svojih občutkih," je v pogovoru s Pellegrinom še povedala Heather.