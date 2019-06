Hefnerja zaradi 'obscenosti' nadzoroval FBI

Legendarnega "očeta" revije Playboy Hugha Hefnerja je imel FBI pod budnim očesom že leta 1958, ko so imeli o njem 58-stranski dosje, so razkrili zdaj, dve leti po njegovi smrti. Preiskovalni biro se je z njim ukvarjal zaradi "obscenosi", zaradi česar so ga večkrat povabili na razgovor in ga celo aretirali.

Očitno tudi Hugh Hefner, ki je obogatel na račun seksi fotografij lepih deklet in dobre vsebine za moške v reviji Playboy, ni bil imun na preiskave FBI-ja. Ta ga je preiskoval že konec 50. let prejšnjega stoletja, saj so ugotavljali, ali sta Hef in njegov fotograf "prekršila zakon", ko sta preko državnih meja prenašala "pornografske fotografije", česar niso mogli dokazati ali najti primernih dokazov. Kot so zapisali v starih poročilih, je bil Hef "preveč pameten, da bi prekršil zvezne ali lokalne zakone". Zadnji dokumenti so iz leta 2001, ko so Hefnerju vdrli v spletno pošto. FBI je zdaj, dve leti po Hefnerjevi smrti, obelodanil, da so ga preiskovali, dokumenti na 58 straneh pa segajo vse do leta 1958, pet let po Hefovem lansiranju Playboya.

Hefner se je sicer zagovarjal, da je Playboy kot revija Esquire, znano pa je, da so mu leta 1958 za nekaj časa prepovedali pošiljanje revije po ZDA, češ, da naj bi bila vsebina "obscena". Aretirali so ga leta 1963 v Chicagu, ker je objavil fotografije slovite blondinke Jayne Mansfield z moškim v postelji, kar je mesto tretiralo kot "obsceno in namigujoče, kar bi lahko imelo slab vpliv na moralo in skupnost". Hef je sicer kasneje to uspešno spodbijal. V Hefnerjevem primeru je FBI dve leti po njegovi smrti objavil dokumentacijo o preiskavah, kar bi znalo zanimati javnost, novinarje, oboževalce in preiskovalce. Znano pa je tudi, da so preiskovali tudi ostale zvezdnike kot so bili Michael Jackson, Elvis Presley, Frank Sinatra in John Lennon.

