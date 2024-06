Heidi Klum 51. rojstni dan praznovala v krogu družine

18-letni Henry in 17-letni Jonah sta skupaj z 20-letno Leni sedela na drugi strani mize, vsi pa nasmejani zrejo proti objektivu. Klum se je najstarejše hčerke razveselila maja 2004, leto pozneje pa se je poročila s pevcem Sealom , ki je Leni posvojil in jo vzgajal kot svojo hčer. Sedaj že nekdanja zakonca sta se nato leta 2005 najprej razveselila Henryja, leto pozneje Jonaha, nato pa še Lou, ki se je rodila leta 2009. Poročena sta ostala do leta 2012.

Članica žirije šova Amerika ima talent je že pred praznovanjem delila fotografije z možem, s katerim sta čas preživljala ob domačem bazenu, za US Weekly pa je januarja 2022 dejala, da se Kaulitz odlično razume z njenimi otroki, s katerimi ima čudovito vez. "Verjamem, da ni preprosto stopiti v že oblikovano družino in izneneda imeti štiri otroke, ki so po vrhu vsega že najstniki. Z njimi je bilo zagotovo preprosteje, ko so bili še mlajši, a vsaka starost nosi svoje izzive," je takrat povedala.

Heidi je zadnjo fotografijo, na kateri so vsi skupaj, delila novembra 2023, a tisti Lou skriva svoj obraz, Henry in Jonah pa se pripogibata, tako da tudi njunih obrazov ni videti.