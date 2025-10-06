Heidi Klum blestela na modni reviji znamke Vivienne Westwood

Ta vikend je na pariškem tednu mode veliko pozornosti požel modni spektakel ikonične britanske modne znamke Vivienne Westwood . Pred tremi leti je po smrti modne ikone vodenje znamke prevzel Andreas Kronthaler , ki nadaljuje njeno dediščino.

"Zdelo se mi je pomembno, da so modeli, ki so nosili oblačila, izgledali, kot da so to njihova oblačila. To so izbrali nositi, ker imajo svobodno izbiro. Imamo to svobodo, da nosimo, kar želimo. Povsod po svetu namreč ni tako, še posebej za ženske," je povedal Kronthaler.

V soboto so aktualne trende na modni pisti v Parizu z aplavzom pospremili številni modni navdušenci, revijo pa je v svojem slogu zaključila vedno osupljiva Heidi Klum v poročni obleki, ki je del nove kolekcije. Linija poročnih oblek je pri znamki Vivienne Westwood dobila močen zagon predvsem po tem, ko je eno od kreacij v seriji Seks v mestu nosila tudi Sarah Jessica Parker.

Oboževalka znamke pa je tudi ameriška hotelska dedinja Paris Hilton. "Ta obleka se mi je zdela preprosto čudovita. Poslali so mi veliko možnosti, ampak ta me je spomnila na Pepelko in na to, da sem v Parizu. Obožujem te čudovite diamante znamke Chopard, tako da je bila za danes preprosto popolna," je dejala.