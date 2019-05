Heidi Klum delila redke družinske fotografije

45-letnica je z oboževalci delila tudi romantično črno-belo fotografijo, ki je nastala v zakulisju tik pred koncertom. Na njej se poljublja s 16 let mlajšim Tomom, s katerim se je zaročila konec preteklega leta.

Slavna televizijska voditeljica in manekenka Heidi Klum na družbenih omrežjih ne objavlja fotografij svojih otrok, a tokrat je naredila izjemo. Na Instagramu je delila nekaj družinskih utrinkov in kot lahko vidimo, se njeni otroci odlično razumejo z njenim zaročencem.

Heidi ima sicer veliko izkušenj z zakonom, saj je bila že dvakrat poročena. Prvič se je do oltarja sprehodila zRickom Pipinom, s katerim je bila poročena med leti 1997 in 2002. Nato se je leta 2005 poročila s pevcem Sealom, a tudi njuna ljubezen ni obstala. Skupaj imata tri otroke: Henryja, Johana in Lou. Oče njene najstarejše hčerke Leni pa je italijanski podjetnik Flavio Briatore.