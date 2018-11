Le kdo se skriva za masko Fione in Shreka?

Manekenka Heidi Klum velja za eno večjih ljubiteljic čarovniškega praznika 'Halloween'. Vsako leto priredi zabavo v maskah, na katero sama pride popolnoma neprepoznavna. Letos je njena izvirnost nastopila v duetu, saj se je zamaskirala skupaj z izbrancem, Tomom Kaulitzom.

45-letna Heidi Klum je že 19. leto zapored organizirala zabavo za noč čarovnic. Svetovno znana manekenka zagotovo sodi med ene največjih ljubiteljev omenjenega praznika, vsako leto pa s svojimi izvirnimi idejami poskrbi za pravo presenečenje. Letos je bila njena maska še toliko bolj posebna, saj se je pojavila v duetu z izbrancem Tomom Kaulitzom. Še preden so se začele priprave in maskiranje pod taktirko izkušenih mojstrov ličenja in maske, med katerimi je tudi Mike Fontaine iz podjetja ProRenFX, je na svojem Instagramu delila video, v katerem je pozdravila svoje oboževalce in napovedala, da 'zdaj gre pa zares'.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kraljica noči čarovnic se je odločila, da bosta s partnerjem letos upodobila grdobca Fiono in Shreka iz priljubljenega komičnega filma Shrek. Na svojem profilu je delila nekaj posnetkov, na katerih je vidno, da letošnje maskiranje ni bilo lahek zalogaj.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med samim postopkom nanašanja maske sta si Heidi in Tom vzela nekaj časa tudi za fotografiranje in ovekovečenje zabavnega trenutka preobrazbe – na sliki sta oba nasmejana, kot sta jima to seveda dopuščali njuni še nedokončani maski na obrazu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po nanosu številnih plasti umetne mase na obraz in telo je sledilo še profesionalno ličenje, v svoji zadnji objavi na Instagramu pred odhodom na veliko zabavo v maskah pa lahko od blizu vidimo, kakšen rezultat je nastal po osmih urah trdega dela.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Heidi je nedavno spregovorila o svojem 'ritualu' maskiranja in povedala: ''Če predstavljam neko določeno osebo, izmišljenega junaka, ne morem pokazati veliko kože, kar pomeni, da morajo biti vsi deli telesa preoblečeni v protetične dele, ki morajo biti nato še pobarvani. Nikoli se ne odločim za nekaj povsem enostavnega - takšne prebrazbe pa vedno terjajo veliko časa in dela.'' Heidi in Tom sta se torej na letošnji na 19. čarovniški zabavi v New Yorku pojavila kot 'grdobca', v preteklih letih pa smo lahko Heidi videli v maskah volkodlaka iz videospota Michaela Jacksona Thriller, Betty Boop, starke, zombi lutke, Lady Godive, rdeče čarovnice, zlate vesoljke, vampirke, strupenjače in številnih drugih.

Heidi Klum in Tom Kaulitz kot Fiona in Shrek FOTO: Profimedia

Maskiranje je potekalo osem ur FOTO: Profimedia