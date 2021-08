Heidi Klum in Tom Kaulitz ob obletnici obiskala kraj poroke

48-letna supermanekenka nemških korenin Heidi Klum se je leta 2019 tretjič sprehodila do oltarja, ko je večno zvestobo prisegla 17 let mlajšemu glasbeniku Tomu Kaulitzu . Poročila sta se februarja, le dva meseca po tem, ko sta obelodanila svojo zaroko, svoje poročne zaobljube pa sta 'obnovila' 3. avgusta 2019 na razkošni ladji ob otoku Capri. Slavna manekenka je mejnik njune ljubezni obeležila tudi na Instagramu, saj je ob drugi obletnici objavila njuno črno-belo poročno fotografijo ter zraven pripisala: "Vse najboljše za obletnico, moja ljubezen." Dodala je še datum njune poroke, 3. 8. 2019, ter ogromno simbolov ljubezni – rdeča srca.

Oba sta videti prešerno razigrana in še vedno noro zaljubljena – tako kot na prvi dan zakonske zveze. Novi romantični fotografiji pa je 48-letna nemška manekenka in voditeljica pospremila zgolj s pripisom: " Capri, 3. avgust 2021."

Za Klumovo je to sicer že tretji zakon, ob zadnji zaroki je povedala, da je njen izbranec izredno srčna oseba. Heidi ima iz prejšnjih razmerij štiri otroke, ki so Toma lepo sprejeli, on pa njih. Klumova se je prvič do oltarja sprehodila z Rickom Pipinom, s katerim je bila poročena med letoma 1997 in 2002. Nato se je leta 2005 poročila s pevcem Sealom, a tudi njuna zveza ni obstala. Skupaj imata tri otroke, Henryja, Johana in Lou. Oče njene najstarejše hčerke Leni pa je italijanski podjetnik Flavio Briatore.

Spomnimo, da se je 48-letna Heidi prejšnji vikend ustavila v priljubljenem letovišču Capri, kjer se je udeležila dobrodelnega dogodka LuisaViaRoma za Unicef, na katerega je prišla tudi njena hčerka Leni. Slavna mama in hči sta na svečani dogodek prišli barvno usklajeni, obe pa sta se odločili za podobni pričeski in svečani obleki v barvi šampanjca, v katerih sta navdušili.