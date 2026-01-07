Heidi Klum 'izgubila' zgornji del kopalk in uživa na počitnicah na Karibih

Heidi Klum je že večkrat javno povedala, da ni sramežljiva in rada pokaže svoje telo, ki je pri 52 letih še vedno za modne piste. Zvezdnica, ki v začetku leta uživa na počitnicah na Karibih, se je očitno odločila, da ga v teh dneh še nekoliko bolj izpostavi in se po plaži že nekaj dni vztrajno sprehaja brez zgornjega dela kopalk.
Na zadnjih fotografijah, ki so jih posneli fotografi, ki spremljajo vsak njen korak, zvezdnica uživa v družbi moža, s katerim plavata v toplem morju in poležavata na plaži, na sebi pa ima zgolj spodnji del kopalk črne barve. 52-letnica in 36-letni pevec, ki ne skrivata naklonjenosti drug drugemu, sta si izmenjala nekaj strastnih poljubov, nato pa sta se s kabrioletom odpeljala nazaj v luksuzno nastanitev.
Zakonca sta na Karibe odpotovala kmalu po božiču. Čeprav mnogi zvezdniki, ki so se prav tako odločili, da novo leto pričakajo na tem koncu sveta in jih je presenetil ameriški napad na Venezuelo, niso bili navdušeni nad tem, da so morali podaljšati počitnice zaradi ameriškega zaprtja zračnega prostora nad Južno Ameriko, pa Klum in Kaulitz uživata v toplem vremenu in brezdelju.
