Heidi Klum 'izgubila' zgornji del kopalk in uživa na počitnicah na Karibih

Heidi Klum je že večkrat javno povedala, da ni sramežljiva in rada pokaže svoje telo, ki je pri 52 letih še vedno za modne piste. Zvezdnica, ki v začetku leta uživa na počitnicah na Karibih, se je očitno odločila, da ga v teh dneh še nekoliko bolj izpostavi in se po plaži že nekaj dni vztrajno sprehaja brez zgornjega dela kopalk.

Heidi Klum in Tom Kaulitz se predajata morskim užitkom. FOTO: Profimedia

Na zadnjih fotografijah, ki so jih posneli fotografi, ki spremljajo vsak njen korak, zvezdnica uživa v družbi moža, s katerim plavata v toplem morju in poležavata na plaži, na sebi pa ima zgolj spodnji del kopalk črne barve. 52-letnica in 36-letni pevec, ki ne skrivata naklonjenosti drug drugemu, sta si izmenjala nekaj strastnih poljubov, nato pa sta se s kabrioletom odpeljala nazaj v luksuzno nastanitev.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Heidi Klum in Tom Kaulitz Profimedia

Heidi Klum in Tom Kaulitz Profimedia

