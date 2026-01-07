Naslovnica
Heidi Klum 'izgubila' zgornji del kopalk in uživa na počitnicah na Karibih

Sveti Bartolomej, 07. 01. 2026 12.57 pred 4 urami 1 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Heidi Klum

Heidi Klum ne skrbi zaradi zaprtja zračnega prostora nad Južno Ameriko zaradi venezuelske krize. Nemška manekenka uživa na počitnicah na Svetem Bartolomeju, kamor je še pred začetkom leta odpotovala z možem Tomom Kaulitzem, skrbi pa tudi za to, da imajo fotografi, ki spremljajo vsak njen gib, veliko dela, saj se zdi, da je izgubila zgornji del kopalk.

Heidi Klum je že večkrat javno povedala, da ni sramežljiva in rada pokaže svoje telo, ki je pri 52 letih še vedno za modne piste. Zvezdnica, ki v začetku leta uživa na počitnicah na Karibih, se je očitno odločila, da ga v teh dneh še nekoliko bolj izpostavi in se po plaži že nekaj dni vztrajno sprehaja brez zgornjega dela kopalk.

Heidi Klum in Tom Kaulitz se predajata morskim užitkom.
FOTO: Profimedia

Na zadnjih fotografijah, ki so jih posneli fotografi, ki spremljajo vsak njen korak, zvezdnica uživa v družbi moža, s katerim plavata v toplem morju in poležavata na plaži, na sebi pa ima zgolj spodnji del kopalk črne barve. 52-letnica in 36-letni pevec, ki ne skrivata naklonjenosti drug drugemu, sta si izmenjala nekaj strastnih poljubov, nato pa sta se s kabrioletom odpeljala nazaj v luksuzno nastanitev.

Zakonca sta na Karibe odpotovala kmalu po božiču. Čeprav mnogi zvezdniki, ki so se prav tako odločili, da novo leto pričakajo na tem koncu sveta in jih je presenetil ameriški napad na Venezuelo, niso bili navdušeni nad tem, da so morali podaljšati počitnice zaradi ameriškega zaprtja zračnega prostora nad Južno Ameriko, pa Klum in Kaulitz uživata v toplem vremenu in brezdelju.

heidi klum počitnice tom kaulitz kopalke

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
07. 01. 2026 15.35
"Izgubila". Sicer pa, komu mar.
Odgovori
-1
0 1
ZLATKO JAKLIN
07. 01. 2026 14.56
Ha, ha, a kake bolj sveže novice nimate, ker se ponavljate. To, da sta z možem na Bartolomeju ste pisali že pred kakim tednom dni.
Odgovori
0 0
Omreznina2024
07. 01. 2026 14.15
tudi njej visijo kot večini, ha. In kaj je ona več ? kot ostale, ki rade dajo ....
Odgovori
+2
2 0
25.maj
07. 01. 2026 14.03
že v socializmu smo se na jadranu kopali in sončili nagi, vi pa zdaj zaradi dveh bradavičk 😁😁😁😁
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
07. 01. 2026 13.41
A veste zakaj je kajn abela ubil zato jer stare vice pravil
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
07. 01. 2026 13.37
Res nevem s kterga se delate norca......clank pred novim letom....👉Heidi Klum z možem uživa na Karibih Sveti Bartolomej, 29. 12. 2025 10.58 pred 9 dnevi 1 min branja
Odgovori
+2
2 0
SpamEx
07. 01. 2026 13.29
Dobre jožke
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
