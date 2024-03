Heidi Klum 'jezna' na Sofio Vergara: Ni mi dovolila igrati v seriji

Sofia Vergara in Heidi Klum sta sožirantki v šovu Amerika ima talent in dobri prijateljici. Prav zato je manekenka upala, da bo lahko kot igralka sodelovala v novi seriji priljubljene Kolumbijke. Prosila jo je in ji celo predlagala, da bi zaigrala njeno sestrično, čeprav ne govori špansko, a jo je 51-letnica zavrnila, zato je Heidi zdaj v šali dejala, da je jezna na svojo slavno prijateljico.