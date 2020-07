Heidi Klum: Leto 2020 je zanič

Heidi Klum, manekenka in žirantka šova Ameica's Got Talent, se je med pandemijo Covida-19 ukvarjala z umetnostjo. Zvezdnica je z družino ustvarila ogromno sliko, z njo pa jasno sporočila, kaj si misli o letošnjem letu.

icon-expand Heidi Klum je pokazala svojo umetniško žilico. FOTO: Profimedia

Heidi Klum, njeni otroci, njen mož Tom Kaulitz in njegov brat dvojčekBill so združili moči pri ustvarjanju oljne slike na velikem platnu. Glede na objavljeni time lapse videoposnetekje bila pobudnica za sliko Heidi, ki je tudi naredila prvi korak. Heidi in njeni družinski člani so na veliko platno med drugim narisali vesoljsko ladjo, palme, vino, kozarec ... in astronavta, ki opazuje, kaj se dogaja na zemlji in si ob vsem dogajanju misli: "Prekleto." Na sliko so zapisali tudi močno sporočilo: "Leto 2020 je zanič." Verjetno se večina z njimi kar strinja. Več utrinkov v priloženi objavi, ki jo je 47-letna Heidi delila na Instagramu:

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Klumova je bila prek video povezave gostja oddaje The Kelly Clarkson Show,v kateri je tudi pokazala umetniško sliko ter razkrila, da še ni dokončana in da vsakič, ko nekdo od družinskih članov začuti, da bi nekaj narisal, to potem doda na sliko. Kelly je nato dodala, da je tudi ona s svojima otrokoma slikala, ampak da je njihovo umetnina videti povsem drugačna. Delo Klumove in njene družine je nato komentirala: "Vašo sliko bi lahko obesili v umetniški galeriji."

icon-expand Heidi je skupaj s člani družine ustvarila oljno sliko. FOTO: Profimedia