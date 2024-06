Heidi Klum med intervjujem slekla srajco in pokazala rdeč modrček

Heidi Klum je nedavno sodelovala v vročem intervjuju. Gostovala je v priljubljeni spletni oddaji Hot Ones, v kateri zvezdniki med odgovarjanjem na pereča vprašanja okušajo perutničke, pripravljene z različno pekočimi omakami. Bolj kot je pikantno vprašanje, bolj so pikantne perutničke. In to je na lastni koži izkusila tudi nemška manekenka.