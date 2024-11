Heidi Klum na fakulteti obiskala sina Henryja: Čas za družino

Nemška manekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum je na družbenem omrežju delila utrinke druženja s sinom Henryjem, ki je nedavno začel obiskovati fakulteto. 51-letnica je 19-letnika obiskala skupaj s preostalimi družinskimi člani. Ogledali so si njegovo študentsko sobico, igrali namizne igre in jedli sladkarije.