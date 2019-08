Heidi Klum na luksuzni ladji pluje ob hrvaški obali

Svetovno znana 46-letna manekenka Heidi Klum po poroki s svojim 29-letnim izbrancem Tomom Kaulitzem , dopustuje blizu hrvaškega otoka Mljet. Svoj prosti čas mladoporočenca preživljata na legendarni luksuzni ladji z imenom Christina O, ki je bila zgrajena leta 1943 in je bila nekoč last ladjedelca Aristotla Onassisa in njegove žene Jacky Onassis , vdove umorjenega Johna F. Kennedyja . Dolga je kar 99 metrov, ima 39 članov posadke in tedenski najem pa stane dobrih 670 tisoč evrov.

Tuji mediji poročajo, da sta Heidi in Tom jutro po obredu želela mirno preživeti ob zajtrku in ob druženju z gosti, vendar sta se nato odločila, da bosta svoje goste še enkrat počastila. Zanje so tako organizirali kosilo in druženje v baru na plaži, do katerega so morali priti z ladjo, kar jim je omogočilo le še več zasebnosti.

Tudi na krovu ni manjkalo zabave, kar je Heidi delila z oboževalci na Instagramu in poleg zapisala: "Kakšen dan."