Heidi Klum na moževi zabavi zaplesala na mizi

Zvezdnica nemških korenin Heidi Klum je na družbenih omrežjih delila utrinke z rojstnodnevne zabave svojega moža Toma Kaulitza in njegovega brata dvojčka, ki sta dopolnila 32 let. Na eni od fotografij pa so kamere zvezdnico ujele na mizi, kjer je bila prešerno razpoložena.

icon-expand Heidi Klum je delila utrinke s praznovanja. FOTO: Profimedia

Dvojčka Bill in Tom Kaulitz, člana skupine Tokio Hotel, sta v sredo, 1. septembra, praznovala 32. rojstni dan. Tomova žena Heidi Klum je dvojčkoma čestitala na Instagramu, kjer je objavila šaljivo fotomontažo, na kateri slavljenca dneva plešeta valček. Zvezdnica je originalno črno-belo fotografijo nekoliko predelala in plesnemu paru na trup 'prilepila' Billovo in Tomovo glavo. Voščilo je pospremila z besedami: "Vse najboljše Tom in Bill. Oba imam zelo rada."

Na njun rojstni dan ni pozabila niti manekenkina 17-letna hčerka Leni Klum, ki je minuli vikend na modni reviji v Benetkah dokazala, da uspešno stopa po maminih stopinjah. Voščila jima je s fotografijo, na kateri pozira v njuni družbi ter zraven zapisala: "Vse vse najboljše obema!" Njena objava je v samo nekaj urah presegla 100 tisoč všečkov.

48-letna Heidi je nato delila še utrinke z rojstnodnevne zabave. Na drugi fotografiji lahko vidite, kako zvezdnica, oblečena v belo kratko obleko in črni klobuček, poplesava in hodi po mizi, ki jo je za trenutek zamenjala za modno pisto.

icon-expand Heidi Klum na moževi rojstnodnevni zabavi FOTO: Instagram

Povabljenci so uživali v pestri ponudbi, na praznični mizi so bili šopki sončnic, dekoracija je bila v belih barvah, manjkali pa niso niti številni baloni. Zvezdnica je svojim sledilcem na družbenih omrežjih tako dala vpogled v rojstni dan dvojčkov, med drugim so njeni sledilci lahko videli, da so na zabavi postregli s številnimi dobrotami, kot so jedi z morskimi sadeži, zrezki in pica.

Za sladico sta bili seveda dve torti, za vsakega slavljenca ena. Billovo torto je med drugim krasil ikonični hollywoodski znak, medtem ko je Tomovo poloepšala naslovnica novega singla skupine Tokio Hotel z naslovom White Lies. Gostje so se sladkali tudi s piškoti, na katerih so bile podobe Toma in Billa. Tako kot Heidi Klum in njen mož Tom tudi njegov brat dvojček Bill živi v Los Angelesu.