Heidi Klum nima težav z razgaljenostjo: Rada se tako oblačim

Heidi Klum nikoli ni imela težav s tem, da je morala pokazati nekoliko več gole kože. Še več, zvezdnica je več kot očitno zelo ponosna na svoje telo in se celo zelo rada oblači tako, da je nekoliko bolj razgaljena. "Nisem sramežljiva glede svoje ženstvenosti," je dejala v intervjuju za The Times.

51-letnica je že marsikateremu moškemu zmešala glavo, a vseeno pravi, da če se rada nekoliko manj oblači, to ne pomeni, da bi šla kar z vsakim moškim v posteljo. "Rada se oblačim tako, da se vidi moj dekolte, rada nosim mini krila, visoke pete, zapeljive nogavice – vendar to ne pomeni, da želim iti domov z vsakim moškim," je povedala zvezdnica, ki je zelo srečna v objemu svojega moža Toma Kaulitza. Kot je še poudarila v intervjuju, se ji zapeljivo oziroma nekoliko bolj pomanjkljivo oblačenje ne zdi nič takšnega. "To je pač moja osebnost. Zakaj ne?Želim se zabavati in pokazati svoje telo, vendar imam meje, tako kot vse ženske," je odgovorila vsem tistim, ki kritizirajo njene modne izbire.