Heidi Klum o hčerkini želji po manekenski karieri: Dovolj je stara

Nemška manekenka in voditeljicaHeidi Klum je povedala, da je njena hčerka Leni v zadnjih letih imela že kar nekaj ponudb, da se poda v modni svet, a je zvezdnica vse zavrnila, da bi zaščitila hčerkino zasebnost – vse do zdaj.

V enem od zadnjih intervjujev, kjer je predstavljala novo znamko oblačil, pri kateri je navdih dobila pri zlobnih likih iz Disneyevih risank, je 47-letna Heidi voditeljiciKay Adams zaupala, da njena hčerka Leni, ki jo ima iz zakona s Sealom zelo uživa na prizorišču snemanja nemškega šova Germany’s Next Top Model.Med drugim je priznala, da imata podobne interese.

''Ko pride (na snemanje), pogleda in ne spremlja samo mojega dela, ampak tudi, kaj vsi drugi počnejo na televizijskem setu. Mislim, da je to zanjo zelo zanimivo,"je dejala Klumova. "Ko si v teh letih, kot je moja hči, še vedno poskušaš ugotoviti, kdo si, kaj želiš biti in nekako prvič dobiš vpogled, kaj vse je treba narediti, da lahko realiziraš televizijsko oddajo. Resnično si želi delati to, kar počnem jaz."

"Kdo ve, morda se bo čez pet let, ko ne bom več vodila oddaje, ta preimenovala v Germany’s Next Top Model by Leni Klum, namesto Heidi Klum. Kdo ve,"je hudomušno pristavila in dodala: "Nekako se poigrava s to idejo."