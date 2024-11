Heidi Klum o intimnostih z mlajšim možem: 'Šport v spalnici' je zelo dober

Heidi Klum je brez dlake na jeziku priznala, da je njen mož zaslužen za to, da je pri 51 letih v takšni kondiciji in da jo številni še vedno označujejo za preprosto popolno. V intervjuju za britanski časopis The Times je namreč spregovorila o njuni intimi in priznala, da je dobro, da je Tom Kaulitz od nje mlajši kar 16 let.