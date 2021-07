Heidi Klum o prejšnjem zakonu: Ne morete trditi, da se nisem trudila

Nemška manekenka Heidi Klum je že trikrat stopila pred oltar. Njen prvi zakon je bil s frizerjem Ricom Pipinom, potem se je poročila s pevcem Sealom, sedaj pa je v zakonski zvezi s pevcem skupine Tokio Hotel, Tomom Kaulitzem. Klumova in Seal sta med tem, ko sta bila poročena, vsako leto obnovila poročne zaobljube. Dokončno sta se razšla leta 2012.

Heidi Klum in nekdanji mož Seal sta se poročila leta 2005. Klumova pa je pred kratkim za Sunday Times dejala: "Mislim, da sva se s Sealom poročila osemkrat. Mislila sem, da bo to zabavno, da bo to na nek način slavljenje ljubezni, ampak tudi to ni delovalo. Trudila sem se, ne morete trditi, da se nisem trudila."

icon-expand Heidi Klum FOTO: Profimedia

48-letna manekenka je priznala, da je sčasoma izgubila vero v ponavljajoče ceremonije in zaobljube. "To res ni delovalo, ampak še vedno sem se trudila," je povedala. Tudi 58-letni Seal je leta 2015 govoril o vsakoletnih ponovitvah zaobljub. Dejal je, da je to bila Heidijina ideja. Na teh ceremonijah so bili prisotni tudi mediji. "Sčasoma se je vse skupaj spremenilo v cirkus, kar mi ni bilo preveč všeč, ker sem oseba, ki svoje zasebno življenje rada skriva pred javnostjo," je povedal njen nekdanji mož v intervjuju z Andyjem Cohenom. Nekdanji par si deli skrbništvo nad svojimi tremi otroki in nad Heidijino najstarejšo hčerjo, 17-letno Leni, katere biološki oče je Flavio Biatore. Lansko leto je Klumova obtožila Seala, da ji preprečuje, da bi njune otroke odpeljala s sabo v tujino na snemanje oddaje Germany's Next Top Model. Pozneje sta nekdanja zakonca sicer sklenila dogovor, ki je Heidi omogočal potovanje z otroki.

"Včasih bi lahko bilo lažje, vendar vsi smo zdravi in to je najpomembneje," je Klumova dejala o skupnem skrbništvu s pevcem. "Vse ostalo lahko skupaj uredimo," je še povedala. V intervjuju je pohvalila svojega novega moža, Toma Kaulitza, ki je star 31 let. O njem je dejala, da je njen prvi pravi partner. Kaulitz in Klumova sta se poročila leta 2019. "Včasih se je treba samo pogovoriti. Tega nikoli prej nisem imela. Prej sem bila vedno jaz tista, ki je sprejemala vse odločitve in načrtovala za vse," je o razmerju s Tomom dejala Heidi. "Nisem vedela, da je lahko tako, šele sedaj vidim, da je lahko tudi lepše," je še povedala in se pošalila, da jo njen 17 let mlajši mož ohranja mlado. "Moja 40. so bila dobra, moja 50. leta pa bodo še boljša. Še naprej moram piti kri svojega moža," je v šali dejala Heidi.