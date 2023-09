Heidi Klum o prihajajočem kostumu: Za mano je veliko neprespanih noči

Heidi Klum , ki je znana po svojih dovršenih in ekstravagantnih kostumih za noč čarovnic, je med pogovorom za Daily Mail na rdeči preprogi razkrila nekaj informacij o svojem prihajajočem videzu. "To bo ekstra. To bo res ekstra. Zaradi tega sem imela veliko neprespanih noči, saj me poznate. Moram priznati, da mi je všeč. In čutim, da bo dobro," je povedala 50-letnica.

Ko se je dotaknila kostuma realističnega črva za noč čarovnic leta 2022, je Klumova povedala, da se tokrat dogaja isto in da je njena ekipa tako kot lansko leto izrazila zaskrbljenost glede tega, kaj želi nositi oktobra. "Takrat so mi rekli: 'Črv, res?'. Nekako so želeli, da razmišljam o načrtu B in načrtu C, a nisem takšna. Zame je to načrt A," je pojasnila in dodala: "Če razmišljate o vseh drugih stvareh, potem načrt A ne bo uspeh in ne bo tako dober. Vsi okoli mene vedo govorijo: 'Razmisli o čem drugem. To je noro. In črv je nor.'"