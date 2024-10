Heidi Klum o pripravah na noč čarovnic: Ne želim vas razočarati

Heidi Klum je zagotovo največja ljubiteljica noči čarovnic med zvezdnicami. Priljubljena manekenka se vsako leto 31. novembra obleče povsem neprepoznavno, s svojimi idejami pa pogosto šokira in navduši. Njeni kostumi so namreč dodelani do zadnje podrobnosti.

A biti kraljica noči čarovnic že toliko let zapored prinaša svojevrsten izziv, pa tudi pričakovanja in posledično pritisk. "Nobenega od svojih oboževalcev za noč čarovnic ne želim pustiti na cedilu in ga razočarati," je dejala za revijo People in dodala: "Imamo veliko ustvarjalnih ljudi po vsem svetu, ki so oboževalci noči čarovnic. To so umetniki, vizažisti, frizerji, oblikovalci ali ljudje, ki morda sploh niso na tem področju, a obožujejo to čarobno kreativnost omenjenega praznika."