Heidi Klum ob noči čarovnic znova navdušuje, posnela tudi krajši film

Heidi Klum noro uživa v preobrazbah, ki jih z mojstri maske ustvarja v času pred nočjo čarovnic. Leto po tem, ko je oboževalcem pokazala kratek film z grozljivo vsebino, je tokrat ponudila nadaljevanje. Strašljive prizore je posnela preden bi se morala zgoditi njena tradicionalna zabava, ki jo vsako leto gosti ob noči čarovnic. Pred kamero so se ji pridružili tudi otroci – 17-letna Leni , 15-letni Henry , 14-letni Johan in 12-letna Lou.

48-letnica je ob tem za revijo People povedala, da se letos ne počuti dobro ob dejstvu, da bi organizirala večjo zabavo (ta je bila namreč zaradi pandemije odpovedana že lani), vendar se strašljivi preobleki tudi letos ni pripravljena odpovedati. V nadaljevanju sedemminutnega filmčka, ki ga je delila s sledilci na omrežju Instagram, lahko vidimo Klumovo, ki vstane od mrtvih, potem ko so jo otroci in soprog Tom Kaulitz v predhodnem videu v podobi mumij in zombijev ubili. Zvezdnica je ob tem šaljivo opozorila, da tokrat ne bo videti isto, saj je pod zemljo preživela kar leto dni.