Heidi Klum od moža prejela darilo, ki je razburilo oboževalce

Heidi Klum,46-letna manekenka nemškega rodu,je z oboževalci na Instagramu delila videoposnetek ogromnega paketa, ki ji ga je poklonil mož Tom Kaulitz.

"Danes je prispelo posebno darilo mojega moža … del Berlinskega zidu, ki je 28 let ločeval vzhodni in zahodni Berlin," je Heidi Klum zapisala na Instagramu in nadaljevala: "Moj mož se je rodil na vzhodni strani zidu štiri tedne pred njegovim padcem. Dopuščeno mu je bilo odraščati v državi, ki je bila drugačna od države, v kateri so odraščali njegovi starši. Lahko je užival v svobodi, veselju, kreativnosti, umetnosti in upanju." Za konec pa je dodala: "Vsako jutro bom pogledala ta prečudoviti kos na svojem vrtu z zavedanjem, da zidov ne bi smeli graditi … Moramo jih podirati."