Heidi Klum odpovedala zabavo za noč čarovnic

"Ker smo letos zaradi pandemije covida-19 po vsem svetu zaprti v svojih domovih in brez tradicionalne zabave za noč čarovnic, sem vedela, da želim doma narediti zabaven projekt z družino, zato sem prišla na idejo, da bi posnela kratko grozljivko, v kateri bomo vsi nastopali," je lani o svojih načrtih povedala portal People. "To je bilo tako zabavno, da sem vključila vso družino, in moji otroci so resnično uživali v procesu. Čeprav so me skozi leta velikokrat obiskali na snemanju, še nikoli niso bili pred kamero in niso se učili na pamet besedil ter kako ustvariti kostume in ličila za kratek film."