Heidi Klum po zaključku canskega festivala uživa na plaži.

"Naj živi Francija," je zvezdnica zapisala na Instagram in s sledilci delila utrinke z ladje in plaže. Priljubljeno francosko letovišče Cannes je Klumova sicer obiskala zaradi filmskega festivala, v sklopu katerega se je udeležila svečanega gala dogodka, na katerem so bili med drugim tudi oskarjevec Leonardo DiCaprio, manekenka Winnie Harlow ter igralke Eva Longoria, Rebel Wilson in Kate Beckinsale. Dogodek je gostila Queen Latifah.

Klumova je za dogodek nadela ekstravagantno toaleto iz perja modnega oblikovalca Georgesa Hobeike, pred fotografi pa se je sprehodila v družbi soproga. Manekenka se je poleg omenjenega dogodka sicer udeležila tudi premiere filma La Passion de Dodin Bouffant.